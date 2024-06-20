Россияне, которые едут в Абхазию насладиться красивыми природными видами, чаще всего разочаровываются в отдыхе. Так, один из путешественников рассказал “Ленте.ру” о главных минусах курорта.

Он отметил, что практически на всех пляжах стоит весьма неприятный запах, который распространяется по округе. Он связан с тем, что местные жители собирают мусор и сжигают его прямо на месте, не вывозя на утилизацию.

Также в Абхазии недолго отравиться овощами или несвежим мясом. Турист порекомендовал не заказывать салаты вообще, а также следить, чтобы мясо готовили прямо в присутствии клиента. Только так можно избежать отравления.

Еще одним минусом путешественник считает засилье русской попсы, которая играет из каждого кафе или ресторана и действует на нервы. По мнению туриста, лучше бы уже включали местные напевы, чтобы сделать заведения более аутентичными.