18-летняя россиянка рассказала о поездке с матерью в Абхазию на отдых и подчеркнула, что в этой стране туристы совершенно беззащитны.

Она пояснила, что они сняли номер на девятом этаже с видом на море, однако через три дня их просто выселили. Владелица отеля проигнорировала все заявления, что гости платили именно за этот номер и переселила их в другой. Который оказался ужасным. По мнению девушки, произошло это потому, что кто-то внес гораздо большую оплату, чтобы вселиться на их место.

Кроме того, путешественница рассказала о гиде, который сперва пытался пригласить на свидание ее, а когда ничего не вышло, переключился на ее маму. От такого навязчивого внимания приходилось отшучиваться, чтобы не провоцировать.

Единственное, что туристкам понравилось в Абхазии – это природа. Там очень красивые горы, озеры и море. Но если одним из названий курортного государства является «страна души», то другим должно быть «страна мошенничества», подвела итог девушка.