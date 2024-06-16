Эксперт в сфере туризма Наталия Ансталь назвала страны, в которых можно недорого отдохнуть в июле. По ее словам, лучшим вариантом в этом месяце будет Египет, где цены упадут ниже турецких.

К другим зарубежным вариантам июльского отдыха Ансталь отнесла Венесуэлу, ОАЭ и Кубу. Но напомнила, что в Эмиратах начинается самый жаркий период в году, что необходимо обязательно учитывать, передает портал News.ru.

Недорого отдохнуть в июле можно и на российских курортах. Самыми бюджетными являются Калининград, Анапа и Сочи. Если же хочется побывать в каких-то новых местах, посмотреть исторические и природные достопримечательности, хорошим выбором станет Алтай.