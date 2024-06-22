Массированная атака на объекты Украины продолжается, вслед за Павлоградом взрывы прогремели в Луцке Волынской области и на территории винницкого региона. Кроме того, о взрывах сообщают и жители Стрыя во Львовской области, сообщил украинский канал ТСН.

Луцк дважды попал под удары. Сперва город атаковали беспилотные аппараты, которые якобы сбила ПВО. Через час туда же прилетели ракеты и прогремела новая серия взрывов.

На онлайн-карте украинского Минцифры можно увидеть, что тревога объявлена по всей стране. Связано это с дальностью ракет ВС РФ, способных быстро долететь в любой уголок Украины.

Основными целями для ВС РФ являются объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Власти страны неоднократно подчеркивали, что удары по жилым домам и гражданским объектам не наносятся.