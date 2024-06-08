Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала РИА Новости о российском хирурге, который пожертвовал собой ради семерых только что перенесших операцию раненых бойцов.

Врач прооперировал раненых и оставил их в медицинской палатке. В этот момент он увидел вражеский беспилотник, который летел прямо в сторону полевого госпиталя.

«Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — сообщила Цивилева, отметив, что этот случай потряс ее до глубины души.

Она отметила, что действия врача были героическим поступком. По ее мнению, подобные ситуации заставляют каждого задумываться о том, что является основой человеческих взаимоотношений.