Певица Надежда Кадышева довольно давно не появляется на сцене и не выпускает новые альбомы. Куда пропала 64 летняя артистка, выяснял телеканал «Царьград».

Кадышева стала известной, как исполнительница русских народных песен. Однако в 30 лет ей поставили страшный диагноз – онкологическое заболевание. Он, впрочем не подтвердился, медики ошиблись.

Несколько лет назад Кадышевой удалили доброкачественную опухоль. Затем на фоне длительного исчезновения певицы со сцены по Сети стали распространяться слухи, что у нее опять обнаружили рак. Но и в этот раз подтверждения информации не нашлось.

На публике певица появилась во Всероссийском музее декоративного искусства. Она выступила со своим привычным репертуаром. Супруг Кадышевой Александр Костюк опроверг все слухи об онкологии, а также называл не стоящими внимания сплетнями разговоры о том, что его жена конфликтует с Надеждой Бабкиной. Он отметил, что обе они сильные исполнительницы народных песен, но между собой не конкурируют.