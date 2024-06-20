Министерство обороны России в очередной раз продемонстрировало работу ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийского горного соединения ВДВ. Тяжелая огнеметная система в один миг уничтожает укрепрайоны, живую силу и технику противника в зоне боевых действий. Ночная работа расчета ТОС «Солнцепек» была запечатлена на видео, опубликованного МО РФ.

«Особенности применения огнеметных систем позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов, так как возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легко бронированную технику ВСУ», – так комментируют представители оборонного ведомства работу «Солнцепека».

В зоне проведения спецоперации расчеты ТОС «Солнцепек» преимущественно выполняю боевые задания в ночное время суток. Это делается с целью эффекта неожиданности для противника и для безопасности самого расчета. После выполнения боевой задачи, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» оперативно проводят смену боевых позиций и перезаряжают установку.

ТОС «Солнцепек» был создан в 1987 году и стоит на вооружении ВС РФ до сих пор, зарекомендовав себя с наилучшей стороны. Благодаря особенностям системы, «Солнцепек» способен уничтожать технику и живую силу при помощи ударной волны с высокой температурой.