Американская актриса Дакота Фаннинг побывала на шоу Келли Кларксон «The Kelly Clarkson Show». Знаменитость рассказала ведущей, что с 11 лет ежегодно получает от голливудского актера Тома Круза особенный подарок в день рождения.

Звезда франшизы «Миссия невыполнима» на протяжении 19 лет отправляет Дакоте в день ее рождения пару обуви. Эту традицию актер завел еще со времен съемок научно-фантастического боевика «Война миров», в котором снимался вместе с Дакотой.

Как рассказала актриса, на 11-й день рождения Том подарил ей популярный на тот момент мобильный телефон-раскладушку Motorola Razr. По ее словам, она безумно мечтала о таком телефоне, хоть ей и некому было звонить.

Я, должно быть, много говорила о нем, поэтому он подарил мне именно этот телефон. Это такое прекрасное воспоминание», – рассказала Дакота.

Позднее Том Круз узнал, что Дакоте очень нравится красивая обувь. Девочка была без ума от счастья, когда ей подошли взрослые туфли самого маленького размера во время пресс-тура по фильму. С тех пор Круз ежегодно на день рождения присылает актрисе пару туфель. И сейчас у актрисы довольно внушительная коллекция обуви, подаренная Томом Крузом.