Американский журнал The National Interest рассказал об оружии ВС РФ, которое в буквальном смысле “испаряет” противника. Речь о тяжелых огнеметных системах ТОС-1А “Солнцепек”, которые неоднократно применялись на Украине и подтвердили свою высокую эффективность.

Автор публикации напомнил, что “Солнцепек”, являющийся модернизацией ТОС-1 “Буратино”, может нести 24 термобарических снаряда калибра 220 миллиметров. Они в зоне поражения повышают температуру до 3000 градусов и создают зону избыточного давления. Благодаря этому противник действительно превращается в пар.

Кроме того, воспламеняющийся аэрозоль проникает во все щели, уничтожая боевиков ВСУ даже в бетонных укреплениях.

Напомним, что ТОС-1А “Солнцепек” имеет один минус- небольшую дальность поражения целей. Однако этот недостаток уже исправлен в новых модернизациях “Тосочка” и ТОС-3 “Дракон”.