Туроператоры не заметили какого-либо снижения туристической активности в Дагестане в связи с терактом 23 июня. Отмечается, что лишь один человек отменил бронирование номера в отеле, в остальном же все маршруты выполняются в штатном режиме. Об этом сообщил глава Туристического центра Республики Дагестан при Министерстве по туризму и народно-художественным промыслам республики Руслан Ахмедов.

Он рассказал, что 23 июня прилетела группа из Екатеринбурга, которая ночевала в Махачкале, после чего отправилась в Дербент.

Кроме того, туристы не жалуются на неудобства из-за того, что в отдельных районах правоохранительным органам пришлось несколько усилить меры безопасности. Все отдыхающие продолжают ездить на экскурсии по Дагестану.

Ахмедов отметил, что если в дальнейшем отмены и будут, то вряд ли они станут критичными.