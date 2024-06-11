Российская певица Татьяна Буланова в минувшем году обрела семейное счастье в третий раз. Сейчас у певицы с супругом семейная идиллия, о чем нельзя было сказать про первый брак артистки. Исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала, как оказалась в любовном треугольнике в своих первых семейных отношениях.

В 1992 году Буланова стала женой музыканта Николая Тагрина. Именно ему она благодарна за старт своей звездной карьеры – супруг являлся ее продюсером и помог ей записать первые хиты. В 1993 году Татьяна родила сына Александра. Но в семье возник разлад, когда певица познакомилась в 2000 году с футболистом Владиславом Радимовым. Буланова потеряла голову от спортсмена. Но, по словам Татьяны, она сразу честно призналась супругу, что влюбилась.

«Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка», – заявила Буланова.

По словам артистки, супруг не стал устраивать публичный скандал. Экс-супруги смогли сохранить рабочие и даже дружеские отношения по сей день. Николай Тагрин до сих пор является продюсером Булановой.