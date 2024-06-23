Автор Telegram-канала “Шепот фронта” Руслан Татаринов опубликовал видео с боевиками ВСУ, покинувшими населенный пункт Липцы. Он пояснил, что командир украинской роты вывел из поселка всех военных, оставшихся в живых.

На кадрах видно, как боевики улеглись на землю после выхода из населенного пункта и жадно пьют воду, передавая друг другу быстро пустеющую бутылку. По словам командира роты, подразделению пришлось не останавливаясь преодолеть расстояние в 15 километров.

Командование ВСУ перебросило к Волчанску и Липцам несколько крупных подразделений с других напряженных участков фронта, ослабив оборону. В районе этих населенных пунктов продолжаются ожесточенные бои, Киев пытается сделать все возможное, чтобы выбить ВС РФ из Харьковской области.