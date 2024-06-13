Оказавшийся в плену украинский военный помог российским бойцам вытащить из-под обстрела своего сослуживца, рассказал агентству ТАСС командир танкового взвода с позывным «Перец».

Он пояснил, что ночью на позиции ВСУ в районе Новомихайловки подошло подкрепление, поэтому ВС РФ окружили и вступили в бой. Одного из бойцов противника взяли в плен, другой же получил ранение.

«Так вот, один из этих двоих помогал нам эвакуировать своего раненого сослуживца. Кстати, говорил исключительно на русском языке», — сообщил российский боец.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Новомихайловки – это значимое событие, которое позволит окружить противника в Угледаре.