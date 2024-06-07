Подразделения российской армии постепенно продвигаются вперед на всех основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Вскрывать хорошо укрепленные позиции на передовой российским штурмовикам помогают танкисты. О боевой работе российских бойцов на передовой в беседе с корреспондентом НТВ рассказал командир танковой роты 1-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Белый».

«Нас постоянно вызывают, постоянно пехота на нас надеется, потому что танк точнее артиллерии», – отметил командир танковой роты.

По его словам, танк незаменим во время штурма хорошо укрепленных позиций противника. Российские танкисты уничтожают блиндажи и укрепленные огневые позиции украинской армии, чтобы штурмовым подразделениям ВС РФ было легче заходить на позиции противника.

Российский офицер с позывным «Белый» добавил, что после уничтожения первой линии обороны на Авдеевском направлении гарнизон города начал отступать. В настоящий момент противник успел возвести новую линию обороны на Авдеевском направлении, однако она намного хуже предыдущей. Поэтому боевая работа российских танков дает свои плоды и российская армия постепенно продвигается вперед.