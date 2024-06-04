Занимая должность канцлера ФРГ Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством лоббировали интересы российской компании «Газпром» для строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в своем материале сообщает издание Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на секретные документы, предоставленные министерством экономики ФРГ по решению суда.

«На протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод “частным экономическим проектом”, хотя при этом всеми силами боролись за него», – пишет автор материала.

Издание публикует служебную записку министерства экономики ФРГ, датированную июнем 2014 года, где было указано о невозможности отказаться от поставок российского газа в республику в ближайшие десятилетия.

В 2015 году Ангела Меркель, занимая должность канцлера, поручила правительству поддержать проект строительства газопровода «Северный поток-2» с целью укрепления роли Германии в качестве европейского газового хаба. Автор статьи отмечает, что Олаф Шольц также лоббировал интересы российской компании «Газпром».