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У ВСУ возникли серьезные проблемы в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

В социальной сети он написал, что причиной проблем, с которыми столкнулись его подчиненные, является высокая интенсивность боевых действий. Россия задает тон, она имеет в своем распоряжении неограниченное количество планирующих авиабомб, активно использует бронетехнику.

Наиболее серьезной ситуация видится Сырскому на Покровском, Кураховском, Харьковском и Купянском направлениях. Также серьезные бои идут в Волчанске на границе с Россией и в Часовом Яре в ДНР, гда ВС РФ имеют явное превосходство.

На Купянском направлении, по словам Сырского, все проблемы решило бы достаточное количество боеприпасов. Их явно не хватает, чтобы остановить продвижение ВС РФ.