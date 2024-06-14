Двухлетний сын звезды популярного сериала «Папины дочки» актрисы Елизаветы Арзамасовой стал обладателем детского электроавтомобиля марки «Мерседес». Роскошный подарок своему внуку сделала родная бабушка. Актриса поделилась соответствующей фотографией с сыном, сидящим за рулем нового авто, в своих социальных сетях.

«Бабушкин подарок. Желаю всем по такой бабушке», – подписала опубликованный кадры звезда «Папиных дочек».

По словам актрисы, мама помогает ей в воспитании двухлетнего сына, из-за чего между ними сложились довольно трогательные отношения. Бабушка часто сопровождает свою дочь во время гастролей, чтобы заниматься своим внуком. Также бабушка время от времени живет в квартире дочери, чтобы больше времени проводить со своим внуком.

В настоящий момент Елизавета Арзамасова беременна вторым ребенком от своего супруга фигуриста Ильи Авербуха, который старшее ее на 22 года. Пара официально объявила о своих отношениях осенью 2020 года, а спустя три месяца сыграла свадьбу.