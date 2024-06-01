1 июня Русской Православной Церковью отмечается день памяти русского князя Дмитрия Донского, возведенного в лик святых. Его принято считать небесным покровителем российской армии. Об этом рассказал священнослужитель Георгий Шабалов, секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ.

При своей жизни князь Дмитрий Донской сражался за свою родину в первых рядах, освобождая ее от монголо-татарского ига. Он защищал русскую землю и православную веру, которая являлась для него самым главным источником вдохновения перед битвами с врагами. Перед каждой битвой князь Донской молился Господу Богу. Он не стремился к завоеванию чужих территорий, а освобождал русские земли и защищал христианские святыни.

По словам священника Георгия Шабалова, перед Куликовской битвой Дмитрий Донской получил благословение у Сергия Радонежского. Он предсказал князю великую победу.

В зоне проведения спецоперации есть батальон святого благоверного князя Дмитрия Донского. Бойцы подразделения оборудовали молитвенный храм, куда привозится икона небесного покровителя.