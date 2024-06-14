Пэрис Хилтон показала поклонникам свой личный самолет. Она сфотографировала саму воздушную машину с принтом в полоску на хвосте, а также сделала селфи на ее фоне.

«Улетаю в Нью-Йорке на моем новом самолете», — написала голливудская звезда.

Хилтон снялась в белом спортивном костюме безо всяких излишеств. На одном из фото она идет по трапу внутри воздушной машины, которую приобрела для личных перелетов.

Пользователи написали, что будут счастливы приветствовать актрису в Нью-Йорке, поздравили Пэрис с покупкой, а также пожелали и дальше так же успешно развивать свою карьеру.

В январе 2023 года Хилтон поделилась с поклонниками радостью от рождения сына Феникса от суррогатной матери. В ноябре у нее также родилась дочь Лондон.