Школьники из Свердловской области, города Заречного, вносят свой вклад в помощь российским бойцам, воюющим в зоне специальной военной операции. В последнее время у бойцов ВС РФ на фронте появился кроме основного противника еще один враг – массовое нашествие комаров. Солдаты страдают от укусов насекомых, поэтому волонтерские организации всеми способами стараются помочь нашим защитникам на фронте.

Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, ученики школ из Заречного принялись изготавливать для российских бойцов дегтярное мыло. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Так, из Заречного предлагают опробованный и действенный способ борьбы — дегтярное мыло: „вонь конечно знатная, но комары даже не подлетают“», – написал Иванов.

По словам депутата, если мыло действительно хорошо покажет себя в борьбе с кровососущими насекомыми, то это мыло будет активно направляться с гуманитарными рейсами на передовую. Иванов отметил, что солдаты отмечают активность комаров по всей линии фронта как в дневное, так и в ночное время.