Жена Героя России из Бурятии Виталия Сукуева, погибшего в зоне проведения спецоперации, в его мобильном телефоне обнаружила записи, которые он вел в качестве дневника. В своих записях военнослужащий рассуждал о своем долге перед Родиной. Выдержки из дневника погибшего бойца его супруга решила обнародовать.

«Я принял решение отстаивать русский мир. Хотя звучит это комично, потому как сам азиат с узкими глазами. Но духа русского во мне хватает!», – писал Виталий Сукуев.

Он также отмечал сложность пребывания на фронте. Во время тяжелых сражения обещал себе, что как выберется живым, то оставит службу и вернется к семье. Однако потом понимал, что он нужен своим сослуживцам, чтобы отстаивать интересы Родины.

«Много раз в переделках на переднем крае говорил себе: «Вот выйду из этого замеса живым, то все — точно на отдых». А потом, когда командир тебе говорит: «Спасибо, брат! Дальше без тебя никак», — ты снова идешь в самое пекло», – писал российский боец.

Виталий Сукуев погиб в сентябре 2022 года. Он отдал военной службе более 20 лет своей жизни, был удостоен множеством наград. Также получил звание Героя России. Его дневник семья прочитала уже после смерти.