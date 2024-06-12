Родившая на Украине российская фигуристка Татьяна Навка призналась в беседе с Анастасией Анисимовой, что понимает толк в хорошей еде и умеет готовить очень вкусно. Однако ежедневным приготовлением пищи для всех членов семьи в доме Навки занимается женщина из Луганска.

«Я готовить не люблю. Кому-то это нравится, кто-то даже медитирует при этом. Я лучше почитаю книжку, пообщаюсь с родными, близкими», – заявила в эфире YouTube-канала «Нейроны на миллион с Анастасией А» олимпийская чемпионка 2006 года.

По ее словам, она умеет очень вкусно готовить, но приготовление пищи не доставляет ей удовольствия. По этой причине в ее доме появилась помощница – женщина из Луганска, которая неплохо готовит. Татьяна Навка также раскрыла секрет своей стройной фигуры. Фигуристка призналась, что обычно есть два раза в сутки. При этом перерывы между приемами пищи обычно составляют 16 и 6 часов. Такой режим дня помогает Навке всегда оставаться в хорошей физической форме.