Младшая дочь голливудского актера Стивена Болдуина, американская модель Хейли Роуд Бибер скрывала, что ждет первенца от певца Джастина Бибера продолжительное время. Однако на шестом месяце беременности знаменитость «завалила» своих фанатов контентом. Соответствующими фотографиями модель делится со своими поклонниками в социальных сетях.

Недавно супруга Джастина Бибера опубликовала снимок, на котором она сидит с печальным выражением лица на кресле. При этом будущая мама подписала опубликованную фотографию следующим образом: «И почему никто не предупредил меня о болях в пояснице».

В настоящий момент Хейли находится на седьмом месяце беременности. Однако в последнее время ее отношения с супругом испортились. Пара надеялась, что беременность поможет знаменитостям преодолеть кризис в отношениях. По слухам, у Джастина Бибера возникли проблемы с ментальным здоровьем, а находящаяся в положении Хейли не в состоянии поддерживать его морально.