Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев был замечен в клубе в компании неизвестной девушки. По всей вероятности в браке с Татьяной Арнтгольц у актера не все гладко, раз он появился в публичном месте с другой женщиной. Очевидцы засняли видеоролик, как актер танцевал с таинственной незнакомкой. Богатырев обнимал свою спутницу, гладил ее тело, дотрагивался до бедер. Отмечается, что актер был без обручального кольца и в состоянии алкогольного опьянения.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц узаконили свои отношения в 2020 году. В 2021 году у пары родился сын Данила. Актер рассказывал, что считает встречу с супругой судьбоносной и неоднократно признавался в соцсетях ей в любви. Кроме того, Марк говорил, что «души не чает в своем ребенке». Поклонники пары считали, что супруги живут счастливо в полной идиллии.

До брака с Арнтгольц Богатырев не скрывал, что любит общество представительниц прекрасного пола. Актер говорил, что ранее предпочитал с девушками отношения без обязательств. Но после знакомства с Татьяной актер вроде бы остепенился. Что побудило актера искать утешение в объятьях другой женщины – неизвестно. Ни Богатырев, ни Арнтгольц никак не отреагировали на видеозапись, гуляющую в Сети.