В России продолжаются военные учения нестратешических ядерных сил. Первыми эстафету ядерных учений приняли военнослужащие Южного военного округа и Объединенной группировки войск России и Белоруссии, а продолжают ее подразделения Ленинградского военного округа (ЛВО). Соответствующие кадры с военных учений были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

Проверка боеспособности ракетчиков ЛВО с отработкой использования нестратегических ядерных средств является четким посланием новичкам по блоку НАТО – Швеции, Финляндии, Эстонии, Литве и Латвии. Риторика политиков балтийских стран о необходимости размещения военных баз армии США на территории своих стран, включая и военные склады с тактическим ядерным оружием, требует от России ответных мер.

Российские военнослужащие ЛВО в рамках второго этапа ядерных учений отработали навыки скрытого выдвижения на позиции для пусков ядерных боеприпасов с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Также в учениях приняли участие экипажи кораблей ВМФ России, которые отработали навыки снаряжения ядерными боевыми частями крылатых ракет морского базирования.