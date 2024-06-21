Стилист Николай Овечкин рассказал о состоянии здоровья популярной певицы Юлии Зиверт, выступающей под псевдонимом Zivert. В феврале нынешнего года 33-летняя артистка объявила о своем временном уходе со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем. По словам певицы, у нее проблемы со спиной, поэтому она отменила все концерты и выступления, чтобы поправить свое здоровье.

Ходили слухи, что Zivert и вовсе может завершить свою музыкальную карьеру, так как ее заболевание достаточно серьезное. Работающий с артисткой стилист Николай Овечкин рассказал, как на самом деле себя чувствует певица, и каковы ее планы на ближайшее будущее.

По словам стилиста, здоровье Юлии улучшилось. Она выполняет все назначения врачей и потихоньку готовится к возвращению на сцену. Овечкин отметил, что Zivert планирует возвратиться с новым музыкальным шоу уже этой осенью, которым порадует своих поклонников.