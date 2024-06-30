Певец Стас Костюшкин на подкасте “Ниче святого” прокомментировал давний скандал с исполнительницей Наташей Королевой. Он заявил, что не спал с ней в бане, как написали журналисты.

В одном из интервью, которое Костюшкин давал 10 лет назад, он рассказал, что когда-то поцеловал Наташу в щечку. Также певец сообщил, что ходил в баню с Лаймой Вайкуле.

Журналист для привлечения интереса к интервью, решил немного приврать и написал, что Королева и Костюшкин переспали в бане.

«Я лечу в Египет, и вдруг мне звонит мой директор. Рассказывает, что на меня подают в суд. Мол, я написал, что спал с Королевой в бане. Я объясняю, что не говорил такого, но суд уже начался. Звоню Наташке, пытаюсь что-то сказать, извиниться, а она отвечает: «Вы все, выскочки, пытаетесь за счет нашего имени занять место. Так не работает! Ты меня понял?», – рассказал певец.

Также он отметил, что отношения с Королевой наладить все-таки удалось. В одном из проектов “Театра Эстрады” они принимали участие вместе и нормально общались, не затрагивая тему скандала.