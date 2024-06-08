Известный стартап No Normal превратил кофе в бодрящую пасту. Отмечается, что такой формат будет идеален в путешествии, когда нет никакой возможности сварить напиток самостоятельно либо купить его в ближайшей кофейне.

Паста, по словам создателей продукта, является гораздо лучшим форматом для кофе. Она представляет собой смесь сахара и высококачественной бразильской арабики Реализуется она в упаковках по сто граммов, чего достаточно для приготовления 15-20 чашек бодрящего напитка.

Однако главная особенность формата заключается в том, что готовить кофе из пасты не обязательно. Если делать это негде или некогда, достаточно просто выдавить нужное количество продукта непосредственно в рот. Это позволит организму получать кофеин в любое время и в любом месте.

Формулу уникальной пасты разработали в Швейцарии. Полный ее состав и точные пропорции ингредиентов хранятся в строжайшем секрете.