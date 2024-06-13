Проект Минобороны РФ «Герои спецоперации Z» рассказал о старшем прапорщике Сергее Бидюке, который после удара ВСУ эвакуировал людей и четыре заполненные топливом цистерны в безопасное место.

Старший прапорщик служит в одном из подразделений группировки войск «Восток», которое в тот день подверглось ударам ВСУ, использующим британские ракеты Storm shadow. Бидюк не растерялся при мощных взрывах, а стал организовывать эвакуацию. Он отвел на безопасное расстояние подчиненных, а затем занялся транспортировкой цистерн с топливом.

Благодаря самоотверженности старшего прапорщика удалось сохранить технику и материальные ценности, а также исключить потери личного состава. Кроме того, в дальнейшем топливо использовалось для успешного решения боевых задач ВС РФ.