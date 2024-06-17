Певица Алсу не останется одинокой после развода с Яном Абрамовым. Об этом порталу «Телепрограмма» рассказала таролог и Пясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, исполнительница совсем скоро встретит мужчину, с которым испытает настоящее счастье. При этом он будет похож на отца и деда Алсу. Именно они для певицы являются примерами настоящих мужчин, добившихся успеха, поэтому она подсознательно ищет их в каждом своем избраннике.

Новый возлюбленный, уверена экстрасенс, будет на 10 или даже 15 лет старше артистки. Также не исключено, что он будет заниматься политикой либо даже входить в политическую элиту страны.

Напомним, ранее стало известно о разводе Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Эксперты обсудили, каким образом бывшие супруги намереваются делить совместное имущество.