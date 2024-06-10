Актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни после пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ее коллеги отмечают, что болезнь начала проявлять себя и до официального диагноза.

Так, Елена Старостина, которая вместе с Анастасией принимала участие в проекте «Я больше не боюсь», в программе «Звезды сошлись» рассказала о потере зрения коллегой.

Она отметила, что для Заворотнюк специально печатали сценарий огромными буквами.

«И вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, чуть ли не по одному предложению на лист. Говорю, это для кого? — Это Насти Заворотнюк. — Да вы что! Это же надо ничего не видеть!» — рассказала Старостина.

Ранее актриса и певица Ольга Орлова высказала мнение, что супруг Заворотнюк Петр Чернышев должен быть внесен в Красную книгу. Он постоянно оставался с Настей, не обращаясь за помощью к друзьям и знакомым, напряженно работал, чтобы содержать семью и оплачивать дорогостоящее лечение супруги.