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Российские ВС ведут подготовку к заключительному этапу конфликта на Украине, уверен бывший полковник СБУ Олег Стариков. Он пояснил, что сделал такой вывод из ситуации, которая сейчас складывается в зоне проведения специальной военной операции.

Ближе к концу лета или в начале осени Россия введет на территорию Украины крупные силы и перейдет к полномасштабному наступлению по всем направлениям. Она нанесет решающий удар и добьется победы.

«Я называют это генеральным сражением», – заявил Стариков.

Он сравнил этот этап со Сталинградской и Курской битвами, но отметил, что по накалу продвижение ВС РФ будет менее интенсивным, чем в годы Великой Отечественной войны.