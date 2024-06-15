ВСУ осуществили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на населенный пункт в Курской области. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, при атаке населенного пункта в Глушковском районе пострадал один мирный житель.

«Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь», – написал Смирнов в своем Телеграм-канале.

В результате вражеской атаки в одном из частных домов выбиты окна и поврежден забор. Также повреждения получили три легковых автомобиля. Одна машина полностью сгорела.

«Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества», – подчеркнул врио губернатора.

Ранее сообщалось о вражеской атаке Шебекинского округа в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Красное пострадало два мирных жителя в результате атаки украинского дрона-камикадзе.