Международное новостное агентство Reuters сообщило о состоянии премьер-министра Дании Метте Фредериксен после того, как на нее набросился неизвестный мужчина на площади Кюльторве в столице королевства.

Отмечается, что нападавший не нанес серьезных телесных повреждений датскому премьеру, однако Фредериксон была шокирована произошедшим. По информации агентства, Метте получила легкую хлыстовую травму. Но ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Напомним, 7 июня неизвестный мужчина подошел к главе датского правительства Метте Фредериксен и ударил ее. Инцидент произошел на площади Кюльторве в Копенгагене. Политик никак не прокомментировала случившееся. А в правительственной канцелярии заявили, что Фредериксен была «шокирована случившимся».

Нападавшим оказался 39-летний мужчина. Он был задержан правоохранителями и доставлен в полицейский участок. Других подробностей о произошедшем пока неизвестно.