Цифровизация постепенно заполняет все сферы жизни современного человека. В результате стал очень быстро изменяться рынок труда. Многие, ранее считавшиеся, престижные профессии, без которых еще 10 лет назад не могло существовать наше общество, постепенно канут в Лету. Но в то же время появляются новые специальности, совмещающие в себе и гуманитарные, и точные науки.

Международным мультимедийным центром «Россия сегодня» была проведена пресс-конференция «Эпоха нейросетей: какие профессии будут востребованы через пять лет?». Приглашенные эксперты рассказали, какие профессии будут самыми востребованными через 5-10 лет.

По мнению директора Института русского языка Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Анжелы Должиковой, сейчас на смену традиционным придут цифровые профессии. Среди самых актуальных в ближайшие пять лет она назвала следующие: архитектор виртуальных сред, преподаватели по искусственному интеллекту, специалисты цифровой трансформации бизнеса.