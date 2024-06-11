Если Китай станет осуществлять вооруженные действия против Тайваня, то США устроят в Тайваньском проливе настоящий ад с помощью беспилотников. Такое заявление сделал глава Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов, адмирал Самуэль Папаро, передает издание Тhe Washington Post.

По словам американского адмирала, китайский флот встретиться с подобной реакцией США, если решит пересечь 100-мильную зону на подходе к Тайваню. Папаро подчеркнул, что у него есть ряд «засекреченных возможностей», которыми он воспользуется, развернув в Тайваньском проливе «тысячи надводных и подводных беспилотников».

Американский адмирал отметил, что в Китае озвучивали дату начала военных действий против Тайваня – 2027 год. Он подчеркнул, что к этому сроку США обязательно подготовятся к ответу. Такая подготовка подразумевает под собой тестирование новых моделей беспилотников, способных эффективно действовать в условиях морского и воздушного боя.