Вооруженные силы Российской Федерации поставили на боевое дежурство новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». Данная система ПВО единственная в мире способна на перехват гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом в своем материале сообщает американский военный портал The War Zone.

Авторы статьи отмечают, что российская армия развернула один из своих новейших комплексов противовоздушной обороны С-500 «Прометей» в окрестностях Крымского моста для защиты его от ракетных атак со стороны ВС Украины.

В 2021 году в ходе испытаний ЗРК С-500 «Прометей» сумел поразить на военном полигоне «Капустин Яр» гиперзвуковую ракету «Кинжал», на практике доказав свою эффективность. Момент пуска зенитной ракеты для перехвата гиперзвуковой цели был опубликован пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

При помощи ЗРК С-500 «Прометей» российские военнослужащие смогли уничтожить старый спутник Земли «Целина-Д» осенью 2021 года. Данная новость повергла в шок большое количество западных экспертов.