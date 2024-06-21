Возложенные на Владимира Зеленского ожидания не оправдали надежд лидеров США и Европейского союза, поэтому на Западе было принято решение избавиться от украинского президента. Об этом в своем Телеграм-канале написал спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин.

«Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться», – написал Володин.

По его словам, у западных лидеров есть пять основных причин, из-за которых было принято решение избавиться от украинского президента. Главной причиной является низкая поддержка Зеленского населением Украины, а также истекший срок его полномочий.

Масштабная коррупция в Украине по разворовыванию гуманитарной и военной помощи, возглавляемая топ-чиновниками, привела к потере доверия со стороны Брюсселя и Вашингтона. Неудачи украинской армии на фронте также стали причиной недовольства Зеленским. При этом размер государственного долга Украины за прошлый год составил 80% ВВП страны.