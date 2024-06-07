Доброволец из чеченского спецназа “Ахмат” с позывным “Добряк” применил военную хитрость и ликвидировал целое подразделение ВСУ. Об этом рассказал портал “Царьград”.

Вместе со своей диверсионной группой разведывательного управления “Аида” военнослужащий обнаружил хорошо замаскированный опорник противника. Выяснилось, что “хозяев” нет в блиндаже, так как они проводили ротацию. “Добряк” проник внутрь и дождался боевиков, встретив их на пороге опорного пункта. Как только увидел, что это бойцы ВСУ, открыл огонь и уничтожил всех.

Позже по документам боевиков выяснилось, что это грузинские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее “Добряк” служил в морской пехоте и имеет хорошую подготовку. Однако в зону специальной военной операции сразу попасть не удалось. В ВС РФ бойца не брали из-за возраста. Поэтому он отправился на фронт со спецназом “Ахмат” и быстро стал командиром группы.