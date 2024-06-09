В 90-х годах прошлого века на экраны вышло множество фильмов с весьма откровенными сценами. Роли в них исполняли актрисы, ставшие символами женственности и сексуальными. Таких было довольно много, но ценители назвали четверых, сумевших затмить всех остальных.

В фильме «Основной инстинкт» (18+) главную роль сыграла Шэрон Стоун. Она мгновенно стала звездой мирового уровня и остается таковой по сей день.

Сериал «Спасатели Малибу» (18+) сделал невероятно популярной Памелу Андерсон, которая после него засветилась еще в нескольких фильмах. Она всегда воплощала очень откровенные образы, притягивая к себе внимание многочисленных поклонников.

После фильма «Секреты Лос Анджелеса» весь мир заговорил о Ким Бейсингер, которая позже также неоднократно снималась в новых откровенных сюжетах.

Не обошли составители рейтинга и француженку Софи Марсо, которая известна по фильмам «Аромат любви Фанфан», «Студентка» и прочим. Ее карьера началась в 1980 году, когда на экраны вышел фильм «Бум». Тогда Марсо было всего 13 лет.