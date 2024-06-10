В очередном, пятом уже выпуске шоу «ВИА Суперстар» участник жюри Сергей Соседов своими критичными замечаниями довел до слез певицу Марию Кандиано (Марго) из «золотого» состава некогда популярной группы «Стрелки».

«Не понял восторгов. Не понял, о чем вы пели. Скучно, вяло, неинтересно. Считаю, что оценка моих коллег сильно завышена», – заявил Соседов после выступления группы.

При этом другие участники жюри Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева поставили хорошие баллы. Телеведущая даже заявила, что раньше считала группу «Стрелки» очередным «поющими трусами», но это оказались талантливые солистки.

Группа исполнила композицию «Медали» Ирины Дубцовой.

Марго бросилась на защиту группы, она в слезах заявила, что если Соседов не смог понять, какой смысл певицы вкладывали в номер, это еще не значит, что он непонятен. Но слезы не помогли.

Кроме того, интересным стало выступление группы «Божья коровка», исполнившей песню Трофима «Город Сочи». Высокий балл исполнителям поставила только Лера Кудрявцева, остальные же участники жюри оценили номер довольно низко.