Украинский военный, заранее связавшийся с российской стороной через чат-бот Free soldier, форсировал Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок.

Операцию по сдаче в плен украинского солдата пришлось готовить целых три месяца. Боец пояснил, что хочет перейти на сторону России, так как его подразделение собрались передислоцировать из Херсонской в Харьковскую область, где сейчас идут ожесточенные боевые действия.

Желание жить было так велико, что военнослужащий изготовил плот из связанных вместе пластиковых бутылок и переплыл Днепр. На российском берегу его уже ожидали. Операция прошла без происшествий, сейчас боец находится в плену.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ВСУ стали массово сдаваться в плен. Связано это с мобилизацией на Украине, в ходе которых на фронт отправляют людей, не желающих воевать. Причем делают это силой, часто через избиения и издевательства.