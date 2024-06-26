Российский военнослужащий выстрелом из снайперской винтовки сбил FPV-дрон ВСУ летевший на наши позиции. Пара снайперов, сделавшая это, входит в арктическое соединение группировки войск “Днепр”.

«Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе», – рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Также отмечается, что эпизод произошел на Херсонском направлении. Снайперы все чаще стреляют по дронам на этом участке фронта, что связано с оперативной обстановкой и особенностями рельефа местности.

В ночь на 26 июня ВС РФ нанесли также ракетный удар по батальону ВСУ под Николаевом, подполье сообщило о серьезных потерях противника.