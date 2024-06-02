В районе Волчанска в Харьковской области может состояться генеральное сражение, которое предрешит исход всего противостояния между Москвой и Киевом. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на полковника запаса Геннадия Алехина.

Он отметил, что вариант с генеральным сражением вполне вероятен, оно действительно назревает. Но точно еще не началось.

«Впрочем это мое личное мнение, я его не навязываю, готов согласиться с обратным, если у кого-то появится желание дать аргументы», – пояснил военкор.

Он также привел слова Алехина о том, что заявления Киева о «контрнаступлении» не имеют под собой никаких оснований, ничего похожего на эту операцию ВСУ организовать не в состоянии. Сладков же отметил, то силы украинской и российской армии на Харьковском направлении практически равны, поэтому называть это наступлением тоже нельзя.