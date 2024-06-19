Скандал между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой, начавшийся с короткой и, стоит отметить, вполне справедливой фразы певца, разгорается и вовлекает новых участников.

Напомним, все началось на Премии Муз-ТВ, где Басков оценил костюм императрицы, в котором пришла Бузова. Он заявил, что впервые видит ее полностью одетой.

Ольга в ответ сказала, что кому не нравится наряд, может пропустить встречу с ней и на этом, казалось бы, все затихло. Однако позже она намекнула на высказывание Баскова в своей соцсети.

«И кстати, в который раз убеждаюсь, даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — написала певица.

Басков думал недолго и сразу же отреагировал, отметив, что он способен говорить и без микрофона.

“В отличие от тех, кто в него как коза кричит”, – добавил исполнитель.

Тут вмешалась подруга Бузовой Мария Погребняк, назвавшая Баскова “мелочным хамом”. Она призвала извиниться и отправить Ольге букет цветов, но певец решил не останавливаться. Он опубликовал видео драки Марии с Миланой Тюльпановой и написал под ним, что женщина должна вести себя достойно, если она хочет добиться чьего-то уважения.

К скандалу подключились также Стас Садальский, заявивший, что после такого выкинул бы Баскова с Муз-ТВ, и ведущая Яна Чурикова. Но за Баскова также нашлось кому заступиться. Самой красноречивой оказалась Ксения Бородина, припомнившая Бузовой насмешки над Настей Ивлеевой после “голой вечеринки”.

«Если ты называешь других кринжатиной года, когда и так вся страна против этого человека — это как бить лежачего, то будь готова и на свой счет получать удары. И не надо после этого изображать из себя бедную овечку, потому что у самой острый язычок. Ну, тогда зачем лить манипулятивные слезы? Отвечай ударами или игнорируй», — написала она.

Нейтральную позицию выбрали Иосиф Пригожин и Прохор Шаляпин. Они написали, что Басков иногда переигрывает с юмором, но к его шуткам нужно относиться спокойно, не принимая их близко к сердцу. А Бузова выбрала именно путь скандала.