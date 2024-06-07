Россия и Запад вполне могут уничтожить друг друга, если вступят в ядерное противостояние, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что американские ученые считают достаточным 2 или 2,5 тысячи ядерных боеголовок для полного уничтожения России. Но у Соединенных Штатов и у самих основная жизнь сосредоточена на с запада на восток в полосе, занимающей не больше пятисот километров. Поэтому уничтожить там все не составит серьезных проблем и не потребует большого количества ракет.

Также Сивков отметил, что разговоры о необходимости расселить граждан России в 10 самых крупных городах можно считать преступлением. Потому что для разрушения мегаполисов Вашингтону понадобится гораздо меньше ядерных боеголовок.

Что касается Франции, если она будет вовлечена в ядерную войну, то сможет нанести России вред, однако после этого полностью исчезнет в результате ответных ударов.

Именно поэтому, уверен Сивков, ни Россия, ни Запад не хотят ядерной конфронтации.