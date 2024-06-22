В Павлограде Днепропетровской области прозвучал сильный взрыв, рассказал украинский телеканал ТСН. Какие-либо детали атаки не сообщаются.

ВС РФ снова наносит массированный удар по военным объектам на Украине. Помимо ракеты на Днепропетровскую область, в атаке задействованы дроны-камикадзе “Герань”.

Украинские мониторинговые каналы сообщают также о группе ракет, летящей на Хмельницкий. Скорее всего их целью станет аэродром в Староконстантинове, который Киев никак не может подготовить к приему истребителей F-16.

В массированной атаке используются дроны, стратегическая авиация, выпустившая ракеты Х-101 из акватории Каспийского моря, а также крылатые “Калибры” с моря. Подробности об ударе появятся позже.