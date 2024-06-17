Так называемый «саммит мира» в Швейцарии завершился. Как и ожидалось, о мире на этом мероприятии никто не говорил. Страны-участницы подписали коммюнике, в котором не содержится ни единого слова о прекращении огня на Украине или о переходе к дипломатическому урегулированию конфликта, рассказал «Пятый канал».

При этом президент Украины Владимир Зеленский, осознавший, что с треском провалил саммит, торопливо заявлял о подготовке еще одного такого же мероприятия.

«Никто с западной стороны не говорит о мире. Все говорят о войне. Они говорят о победе. Они говорят о том, чтобы победить Россию на поле боя. Они говорят об этом уже два года. И много, много раз западные лидеры открыто отвергали мир», — прокомментировал конференцию британский журналист Джон Локленд.

Сами участники саммита также высказались в пользу привлечения к подобным встречам России. Без нее в разговорах о мире нет никакого смысла. Это подчеркнул премьер-министров Нидерландов Марк Рютте.

Швейцарский журналист Ги Меттан высказал такое же мнение. Он заявил, что без России саммит – это просто ничто. Это было понятно задолго до конференции, а после заявления президента РФ Владимира Путина об условиях переговоров стало более, чем очевидно. Берн потратил из бюджета страны 15 миллионов франков на организацию конференции, которая изначально была провальной.