Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные боевые действия в зоне проведения специальной военной операции, постепенно освобождая оккупированные украинской армией населенные пункты и нанося ракетные удары по военным объектам ВСУ. Об ситуации на фронте в своем материале сообщает портал «Военное дело».

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ с боями продвигаются в сторону заказника Балка Успеновская, расположенного в окрестностях населенного пункта Работино. На Донецком направлении армия России продвигается к трассе Константиновка-Угледар, до которой осталось около 2-3 километров. Продолжаются ожесточенные бои в частном секторе Красногоровки.

На Авдеевском направлении штурмовики ВС РФ освободили населенный пункт Новоалександровка и продолжают продвигаться на запад. Передовые подразделения российской армии смогли закрепиться на восточных окраинах Воздвиженки. Активные боевые действия продолжаются за контроль над населенным пунктом Карловка.