Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные боевые действия в зоне проведения специальной военной операции. Штурмовики группировки «Запад» ВС РФ разгромили 1-ю президентскую бригаду особого назначения Национальной гвардии Украины под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Подразделения группировки «Запад» ВС РФ смогли улучшить позиции на линии боевого соприкосновения, нанеся огневое поражение четырем бригадам противник – 14-й, 116-й механизированной 77-й аэромобильной бригадам ВСУ и 1-й бригаде Национальной гвардии Украины в окрестностях населенных пунктов Петропавловка, Стельмаховка, Синьковка и Червоная Диброва, расположенных в Харьковской области и ЛНР.

Штурмовые подразделения 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны предприняли несколько неуспешных попыток контратаковать. В результате ожесточенных боев противник понес потери в количестве около 450 военнослужащих, один танк, две бронемашины, два автомобиля и САУ M109 Paladin.